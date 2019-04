Universitario vs Sport Boys EN VIVO Chocan en el Monumental por la fecha 10 de Liga 1

Universitario vs Sport Boys EN VIVO EN DIRECTO. 'Cremas' reciben este domingo a los 'Rosados' en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de GolPerú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Sport Boys vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario de Deportes viene en gran forma. El último fin de semana se impuso 3-2 ante Alianza Lima en Matute por el clásico del fútbol peruano. Esto con goles de Morales, Lavandeira y Quina.

Universitario, con un partido menos (Sport Huancayo), marcha en la casilla 6 de la Liga 1 con 14 puntos de 30 posibles. Cremas no pierden en condición de local en lo que va del campeonato.



Sport Boys, por su parte, no la pasa bien el certamen. Es último en la tabla de posiciones con apenas 2 unidades. Los 'Rosados' aún no conocen la victoria y sus hinchas empiezan a desesperarse.