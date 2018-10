Universitario vs Sport Huancayo : EN VIVO ONLINE TV El equipo crema enfrenta al Rojo Matador este jueves en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Universitario está obligado a ganar a Sport Huancayo para salir de la zona de descenso. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar)



El Universitario vs Sport Huancayo será una de las 10 finales que le restan a los cremas para sumar puntos y alejarse del fantasma de la baja.



Previo al Universitario vs Sport Huancayo, la crisis se instaló en el equipo crema tras la derrota ante Ayacuho FC por 4-2. Los merengues sumaron solo un punto de nueve posibles en los tres últimos partidos y cayeron a la penúltima ubicación de la tabla acumulada del Descentralizado.



Incluso, horas después de la aparatosa derrota de Universitario ante Ayacucho, Unión Comercio ganó y lo dejó en el fondo de la tabla a tres puntos de distancia. A esto se sumó, que en la misma jornada Comerciantes Unidos (último con 25 puntos) sumó de a tres ante Cristal y acortó la diferencia a 10 puntos.



El clima no es de los mejores en el equipo crema. En medio de la semana, un grupo de barristas ingresó invadió el entrenamiento y amenazó al comando técnico. Precisamente, el DT Nicolás Córdova recibirá resguardo de seguridad debido a las amenazas.



Con miras al Universitario vs Sport Huancayo, el técnico merengue no podrá contar con Juan Manuel Vargas y el golero Raúl Fernández, que fueron expulsados el último partido. Se espera el regreso al equipo titular de Alberto 'Chiquitín' Quintero.



El Rojo Matador, en silencio, se prepara para el Universitario vs Sport Huancayo, en una situación expectante. Se ubican en el cuarto lugar de la tabla acumulada y a cinco puntos del líder Ayacucho, con grandes posibilidades de conseguir un cupo a un torneo internacional.

Universitario 2-4 Ayacucho: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alineaciones posibles del Universitario vs. Sport Huancayo:



Universitario: Patrick Subczuk; Jesús Barco, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez, Arquímides Figuera, Emanuel Páucar, Alberto Quintero, Pablo Lavandeira, Roberto Siucho, Anthony Osorio.

Sport Huancayo : Eder Hermosa; Waldir Calderón, Rodrigo Colombo, Marcos Delgado, Manuel Corrales, Marcio Valverde, Alfredo Rojas, Víctor Peña, Alexis Rojas, Carlos Neumann, Joaquin Boghossian.

