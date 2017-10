Universitariovs Sport Huancayo: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro crema se enfrenta al 'Rojo Matador' este miércoles en el estadio Monumental de Ate por la fecha 6 pendiente del Torneo Clausura. Universitario busca una victoria ante Sport Huancayo para meterse a la pelea por el título. (7:00 p.m.) (Transmite Gol Perú | Movistar Tv - canal 14)



Universitario vs Sport Huancayo es el primero de los tres partidos pendientes, que el equipo crema tiene por disputar en el Torneo Clausura y que le permitiría acortar la diferencia con el líder Real Garcilaso.



El equipo del técnico Pedro Troglio espera sacar los tres puntos del partido Universitario vs Sport Huancayo que lo colocaría en el tercer lugar de la tabla de posiciones.



Real Garcilaso tiene 22 puntos y Universitario 11, por ello, es los nueve posibles puntos por jugar decidirán posibilidades de los cremas, que se quedarían a solo dos del primer lugar. Es más, otros tres puntos la 'U' los tendría ganados en mesa -en primera instancia- tras la suspensión del partido con Municipal.

Mira el resumen y goles del triunfo de Universitario ante San Martín:

Universitario 2-1 San Martín: resumen y goles

Para el Universitario vs Sport Huancayo el estratega crema pondrá a su mejor once con Juan Manuel Vargas y Luis Tejada en el equipo titutar. Arquímedes Figuera se recuperó y vuelve al equipo. Por otro lado, Schuler está suspendido y Alberto Rodríguez lesionado.



"Sería lindo ganarle a Sport Huancayo y Real Garcilaso. Eso nos daría mayor confianza para la recta final del Torneo Clausura. No será nada fácil, pero tampoco podemos decir que si no ganamos en Cusco ya no tenemos opciones. Como están las cosas es muy difícil quedar afuera en la octava fecha", aseguró Troglio en la previa del Universitario vs Sport Huancayo.



En cambio, Sport Huancayo pelea por clasificar a un torneo internacional. El 'Rojo Matador' tiene 10 puntos, lejos del líder, pero en la tabla acumulada es sexto y, por ahora, está en zona de Copa Sudamericana 2018.



"Buscaremos reivindicarnos ante un rival grande con aspiraciones de ganar el título y por ende será duro y complicado", aseguró el técnico Rolando Chilavert sobre la mala racha de cuatro partidos sin ganar y de cara al Universitario vs Sport Hunacayo.

📹 Iniciamos el entrenamiento en Campo Mar con los ánimos a tope. ¡Mañana nos vemos en casa, en el Estadio @MonumentalU_! 👏💪⚽️ pic.twitter.com/sYb9cqPfff — Universitario (@Universitario) 17 de octubre de 2017

Alineaciones del Universitario vs Sport Huancayo:



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, John Galliquio, Juan Vargas, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Alexi Gómez, Alberto Quintero, Roberto Siucho y Luis Tejada.



Sport Huancayo: Carlos Solís, Ronaldo Andía, Diego Minaya, Gustavo Villamayor, Manuel Corrales, César Ortiz, Marcos Lliuya, Víctor Peña, José Montiel, Julio Landauri y Mauricio Montes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.