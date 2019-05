Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO se enfrentan por duelo pendiente de la fecha 8 de la Liga 1  

Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Los cremas no tiran la toalla con el Torneo Apertura y HOY van en busca de tres puntos ante el 'Rojo matador' en un partido postergado a la fecha 8 de la Liga 1. El duelo está pactado en el Estadio Monumental, desde las 3:30 p.m., y puedes seguirlo por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universatrio vs Sport Huancayo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!





Los dirigios por Nicolás Córdova con 18 puntos buscan a cercarse al líder Binacional (27) y aprovecharán este Universitario vs Sport Huancayo para acortar distancia y 'pisarle la cola' a Sporting Cristal con 24 unidades.



Los estudiantiles para este Universatrio vs Sport Huancayo tendrán que armar su oncena, sin la presencia de Pablo Lavandeira, quien quedó lesionado de la rodilla izquierda tras el duelo con los cerveceros y tendrá un mes fuera de las canchas.



Universitario vs. Sport Huancayo: Horarios del partido



Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

México 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Paraguay 4:30 p.m.

Chile 4:30 p.m.

Venezuela 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Brasil 5:30 p.m.

España 10:30 p.m.

Quien si se recuperó en el cuadro de ATE ha sido José Carvallo, quien vuelve al arco después de cumplir una fecha de suspesión por acumulación de tarjetas amarillas.



Sport Huancayo llega con la frente en alto, luego de vencer a Mannucci en casa (2-1), aunque aun no se aleja de los últimos lugares de la Liga 1. Los de Carlos Ramacciotti iban a visitar Lima el sábado 6 de abril. Sin embargo, la Policía Nacional de Perú (PNP) solicitó cancelar el duelo en esa fecha por falta de personal.

Universitario vs. Sport Huancayo: Posibles alineaciones



Universitario: Carvallo; Corzo, Morales, Quina, Vásquez, Páucar, Alfageme, Quintero, Correa, Hohberg, Denis.



Sport Huancayo: Pinto; Martínez, Maldonado, Balta, Corrales, Rojas, Salcedo, Velásquez, Lliuya, Bazán, Takeuchi.