Universitario vs Sport Huancayo : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema se enfrenta al Rojo Matador este sábado en el estadio de la ciudad, 'Incontrastable', por la fecha 7 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 . Universitario busca su primer triunfo en el segundo campeonato ante Sport Huancayo . (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)

[Mira la tabla de posiciones del Torneo Apertura]

Universitario vs Sport Huancayo será la oportunidad para los cremas y su debutante entrenador Nicolás Córdova de conseguir la primera victoria del Torneo Apertura tras sumar cinco empates y una derrota.



En la previa al Universitario vs Sport Huancayo , el equipo merengue marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Apertura. Por su parte, el Rojo Matador es octavo con ocho unidades.



Pero sumar de a tres, no es solo una obligación para los cremas, es una necesidad debido a su ubicación en la tabla acumulada del Descentrazalido. Precisamente llegan al partido Universitario vs Sport Huancayo entre los tres últimos lugares y a dod puntos de la zona de descenso.

Para el Universitario vs Sport Huancayo , el DT crema no podrá contar con Juan Manuel Vargas y Adán Balbín. En 'Loco' presenta una sobrecarga muscular. Los cremas recuperan al lateral Aldo Corzo, Daniel Chávez y Enmanuel Páucar.



"Enfrentar a Universitario siempre es complicado. Será un partido trajinado, difícil, esperamos quedarnos con los tres puntos porque queremos llegar al cuadrangular final. Seguro pasan por un mal momento, pero los que juegan van a querer quedarse con el puesto", dijo Marcio Valverde en la previa del Universitario vs Sport Huancayo .

Alineaciones posibles del Universitario vs Sport Huancayo :



Universitario : Fernández; Corzo, Velarde, Benincasa, Vásquez; Figuera, Páucar, Huamantica, Manicero, Núñez; Osorio.

Sport Huancayo : Pinto; Cleque, Colombo, Salinas, Corrales; Rojas, Salcedo, Valverde, Peña, Lliuya; Deza.

