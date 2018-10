Universitario vs Sport Rosario. EN VIVO EN DIRECTO Los cremas están dispuestos a tomar distancia de las últimas posiciones del acumulado cuando reciban en el Monumental a los 'Canallas' por la fecha 9 del Torneo Clausura , desde las 8:30 p.m, duelo que puedes seguir por la señal de Gol Perú.



Universitario vs Sport Rosario es la ocasión que tienen los cremas para buscar su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Clausura y alcanzar los 47 puntos que los aleje de las últimas posiciones donde se encuentran los 'Canallas' (41p), Ayacucho FC (41p) y Unión Comercio (41p).



Este Universitario vs Sport Rosario servirá para el regreso del delantero argentino, Germán Denis, ausente ante Binacional por suspensión (t. amarillas), y Pablo Lavandeira. Esta vez Anthony Osorio esperará su turno en el banco de suplentes.



Universitario ganó 1-0 con gol de Anthony Osorio.

El Universitario vs Sport Rosario es una de las siete finales que tienen que ganar los de Huaraz, más aún tras la derrota 2-0 ante la Universidad San Martín en el 'Rosas Pampa'. A esta crisis de resultados se suma el problema económico que arrastra la directiva con el plantel que recién ha podido cobrar un mes de los tres que se les adeuda.



. @Universitario | Recuerda que para poder ingresar al estadio los datos de la entrada y DNI físico DEBEN COINCIDIR. No cumplir con este requisito te negará el ingreso al estadio. ¡Mejoremos todos juntos la experiencia! pic.twitter.com/oPUsqk3AE3 — Joinnus (@joinnus) 22 de octubre de 2018

Sport Rosario marcha en el puesto 14 con 41 puntos, en tanto que Universitario se ubica en la casilla 11 con 44 unidades, solo tres puntos de distancia que no le garantizan a los cremas haberse librado del fantasma del descenso.

Universitario vs Sport Rosario: Alienaciones.



Universitario: Patrick Zubczuk, Aldo Corzo, Brayan Velarde, Werner Schuler, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Enmanuel Paucar, Alberto Quintero, Roberto Siucho, Germán Denis.



Sport Rosario: Luis Llontop, Farihd Jasaui, Carlos Beltrán, Erick Rossi, Brian Bernaola, Ronaldo Andía, Juan Diego Gutiérrez, Paulo Goyoneche, Carlos Uribe, Carlos Olascuaga, Alan Murialdo.