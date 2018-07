Universitario vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú el Torneo Apertura

Universitario vsSport Rosario : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema juega ante el equipo 'auriverde' en el estadio Rosas Pampa por la fecha 9 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Universitario busca ante Sport Rosario su segundo triunfo seguido. (5:45 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar)



El Universitario vs Sport Rosario será la chance del equipo del chileno Nicolás Córdova para encaminarse por la senda del triunfo luego de romper la mala racha de 9 partidos sin ganar, con un sufrifo triunfo ante Binacional en el estadio Monumental.



El club merengue llega con otra mentalidad al Universitario vs Sport Rosario luego sumar tres puntos y alejarse de la zona de los últimos lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.



Para el Universitario vs Sport Rosario, Juan Manuel Vargas será baja en el cuadro crema debido a una lesión muscular. No obstante, Diego Manicero se recuperó y fue parte de la delegación del equipo que partió a Huaraz.

Universitario 1-0 Binacional: gol y resumen

"Hay partidos inmediatos y un plantel corto. Tenemos dos caminos, o nos entregamos y dejamos todo, pensando solo en Universitario o hacemos rotaciones, es la única manera de llevar a cabo el proyecto. Solo tengo fuera a Goyoneche por suspensión, después todos están aptos", dijo el estratega Fernando Nogara en la previa del Universitario vs Sport Rosario.

