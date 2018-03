Universitario vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE. Cremas reciben este miércoles a los huaracinos en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 8 del Torneo de Verano. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Universitario vs Sport Rosario vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Para el duelo contra Sport Rosario, Universitario no podrá contar con su delantero más peligroso. Se trata del panameño Alberto Quintero, quien quedó fuera de la convocatoria por acumulación de amarillas.



Universitario viene de un empate 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. Los cremas son sextos en el Grupo A del Torneo de Verano con 7 puntos, a 9 puntos del primer lugar.



Sport Rosario, por su parte, es séptimo en dicho grupo con apenas 5 unidades. Los huaracinos solo ganaron un partido del Torneo de Verano (a UTC de Cajamarca). Esto sumado a su eliminación de Copa Sudamericana.