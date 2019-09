Universitario vs Cristal: El partido con 13 jugadores menos por culpa de la selección ¿Por qué?

Ahora es cuando toma importancia la necesidad de un plantel por encima de un equipo. El Sporting Cristal vs Universitario se jugará el próximo 12 de octubre por la Liga 1, sí, durante el periodo de amistosos FIFA, y entre ambos acumulan 14 bajas para este trascendental encuentro que no pueden postergar.

La FPF anunció las convocatorias para la selección peruana mayor, que dirige Ricardo Gareca, y la Sub 23, de Nolberto Solano. No obstante, un detalle no pasó desapercibido, el gran número de convocados de Sporting Cristal para el duelo que tendrá ante Universitario.

Y es que Universitario vs. Sporting Cristal se medirán el sábado 12 de octubre a las 8:00 p.m., por la fecha 11 del Torneo Clausura. Este evento se cruza con los duelos amistosos de la selección mayor que serán el viernes 11 y martes 15 de octubre, así como con los partidos de la Sub-23, que serán el jueves 10 y el domingo 13 de octubre en el Callao.

Para estos cuatro compromisos (casi en paralelo) fueron convocados nueve jugadores de Sporting Cristal, siete jugadores para la Sub-23 y dos para la Selección mayor. En tanto que Universitario no contará con cinco jugadores.

Por Sporting Cristal fueron convocados Christofer Gonzales, Patricio Álvarez (a la mayor), Renato Solís, Gianfranco Chávez, Jesús Pretel, Martín Távara, Fernando Pacheco, Christopher Olivares y Kevin Sandoval (a la sub 23). Ninguno puede abandonar la bicolor.

En Universitario los ausentes serán: Aldo Corzo, Armando Alfageme (selección mayor) Brayan Velarde y Jesús Barco (sub 23). El quinto es el panameño Alberto Quintero, citado para jugar por su selección y, es posible que Henry Vaca también tenga que unirse al combinado sub 23 de Bolivia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.