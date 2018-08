Universitario vs Sporting Cristal: Precio y venta de entradas del clásico por el Torneo Apertura

Universitario vs Sporting Cristal : El cuadro celeste se enfrenta a los merengues este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. El club celeste puso a la venta las entradas para el clásico desde S/. 10 soles.

Para asistir al Universitario vs Sporting Cristal, el club celeste puso a disposición dos modalidades de venta de entradas y con precios diferenciados. La tradicional boletería y la novedosa vía online.



El precio más barato de las entradas para ver el Universitario vs Sporting Cristal son vía el portal Joinnus.com con pago con tarjeta (crédito y debito) o agentes bancarios mediante código de pago (CIP) y tiene vigencia hasta el mismo sábado día del partido. El precio regular es presencial. (Compra tus entradas aquí)



La compra de entradas de manera presencial para cualquiera de las tribunas del Estadio Nacional para el Universitario vs Sporting Cristal será así:



Jueves y viernes :

En el Estadio Nacional (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) Boletería de Tribuna Norte.

En el Estadio Alberto Gallardo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) Boletería de la Puerta 7

En La Florida (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)



Sábado:

En el Estadio Alberto Gallardo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

