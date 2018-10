Universitario vs Sporting Cristal: Así retiraron a hincha celeste del Estadio Monumental [VIDEO]

En la previa del Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Clausura, un hincha celeste fue retirado del Estadio Monumental por no cumplir con la norma establecida. ¿Cuál es? El partido solo es con hinchada local.



Tal y como se ver en las imágenes, el hombre fue sacado por la seguridad del estadio ante la mirada y gritos de los hinchas de Universitario.



Incluso se tuvo que quitar la camiseta mientras salía del reciento deportivo. Una escena repetitiva en el fútbol peruano que no tiene cuándo acabar.

Video: Sacan a hincha de Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal se miden en un partidazo por la fecha 11 del Torneo Clausura en el Estadio Monuemnatal de Ate, que tendrá un impresionante marco de hinchas cremas.