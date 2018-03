Universitario vs Sporting Cristal: La tremenda jugada de Quintero que no pudo terminar en gol [VIDEO]

En el Universitario vs Sporting Cristal, Alberto Quintero hizo una gran jugada, dejando atrás a varios jugadores celestes, sin embargo, el balón tan solo pasó cerca del arco defendido por Álvarez.



En el minuto 41, tras una asistencia de Anthony Osorio, 'Chiquitín' Quintero arrancó desde la mitad de la cancha, mientras era perseguido por la defensa de Sporting Cristal que no pudo hacer nada por detenerlo.



Quintero remató con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de la valla de Sporting Cristal.



Quintero se molestó porque no pudo anotar el segundo para Universitario de Deportes y colocarse adelante de Sporting Cristal.

Disparo de Quintero salió ligeramente desviado.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE