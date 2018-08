Universitario vsSporting Cristal : EN VIVO El cuadro crema juega ante los celestes en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. El clásico entre Universitario y Sporting Cristal es el partido más atractivo de la jornada.

El Universitario vs Sporting Cristal pondrá el juego el liderato del Torneo Apertura. Los celestes con 18 puntos son punteros con solo un punto de diferencia sobre Melgar, que marcha segundo.



El clásico Universitario vs Sporting Cristal es la oportunidad de los merengues para encadenar dos triunfos seguidos tras la victoria ante Sport Boys la última fecha. Los cremas se ubica en el puesto 12 del Torneo Apertura y en la acumulada a solo 3 unidades la zona de descenso.

Universitario vs Sporting Cristal: Precio y venta de entradas

Día, hora y canal TV del Universitario vs Sporting Cristal:



El partido de la fecha Universitario vs Sporting Cristal se disputará este sábado 4 de agosto en el Estadio Nacional. Los celestes serán locales en el primer escenario deportivo del país.



El Universitario vs Sporting Cristal se jugará a las 8:00 p.m. (hora peruana) y la trasmisión estará a cargo de Gol Perú (canal 14) a través de Movistar TV.



Previo al Universitario vs Sporting Cristal el equipo dirigido por el chileno Mario Salas, goleó 3-0 a San Martín con un tanto de Horacio Calaterra y un doblete de Gabriel Costa. Fue la quinta victoria del conjunto limeño en nueve jornadas disputadas. Los celestes tiene un partido pendiente ante el Cantolao el próximo 8 de agosto.

