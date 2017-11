Universitario vsSporting Cristal: Los cremas se enfrentan al cuadro celeste en el partido más atractivo de la fecha 12 del Torneo Clausura del Descentralizado 2017.



El Torneo Clausura se reinició este viernes luego de la paralización por el repechaje rumbo a Rusia 2018 en el que Perú salió victorioso. La jornada se completa el lunes.

Día, hora y canal TV del partido Universitario vs Sporting Cristal



Universitario vs Sporting Cristal se jugará en el estadio Monumental de Ate este domingo y será decisivo para los cremas en su pelea del título. Una derrota lo dejaría sin chances. Los celestes pretenden un cupo a la Copa Sudamericana.



El partido Universitario vs Cristal será a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Gol Perú (canal 14 | Movistar Tv).



Universitario con un partido pendiente (Municipal) le restan cinco partidos por jugar. Los cremas con 21 puntos marchan en el cuarto lugar y están a cuatro unidades del líder Real Garcilaso.



Por su parte, Cristal con 11 puntos se encuentra en la parte baja de la tabla del Torneo Clausura. Pero pugna por seguir sumando puntos en la tabla acumulada que determina a los clasificados a la Sudamericana. Por ahora tiene 56 puntos y ocupa el puesto 9.

Precio de las entradas del Universitario vs Sporting Cristal:

