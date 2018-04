Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HORA y CANAL TV del partido en el Monumental por Torneo de Verano

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO. 'Cremas' y 'Celestes' se verán las caras por la última fecha del Grupo A del Torneo de Verano. En esta nota conoce toda la información del partidazo. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? El choque se llevará a cabo este domingo 29 de abril en el Estadio Monumental de Ate, que seguro tendrá un gran marco de hinchas.



¿A qué hora y canales pasarán el Universitario vs Sporting Cristal? Todo arrancará a las 3:30 p.m. y será transmitido por Gol Perú (cable) y Latina (señal abierta).

¿Vas a seguir el Universitario vs Sporting Cristal vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Sporting Cristal, pese a estar clasificado a la final del Torneo de Verano, pondrá su mejor equipo ante Universitario de visita. En la primera ronda quedaron 1-1 en el Nacional.