Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO ONLINE GOL PERÚ LATINA TV ONLINE por Torneo de Verano

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO ONLINE. Celestes reciben este domingo a los cremas en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 7 del Torneo de Verano Grupo A. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Universitario vs Sporting Cristal vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal llega en gran forma a este partidazo frente a Universitario. Los de Mario Salas, pese a quedar eliminados por diferencia de goles ante Lanús por Copa Sudamericana, viene mostrando un buen nivel futbolístico.



Sporting Cristal es el líder del Grupo A con 15 puntos, 3 más que su más cercano perseguidor, Universidad San Martín, que el viernes viernes empató sin goles con Alianza Lima.



Todo lo contrario con Universitario de Deportes. Los cremas son sextos en dicho Grupo con 6 puntos. Además, vienen de empatar 1-1 con Ayacucho FC en el Estadio Monumental de Ate.



Sporting Cristal vs Universitario: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Cazulo, Calcaterra, Ballón, Costa, Pacheco, Herrera.



Universitario: Zubczuk, Vargas, Benincasa, Velarde, Corzo, Páucar, Balbín, Barco, Siucho, Quintero, Osorio.