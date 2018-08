Universitario vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO clásico Gol Perú Torneo Apertura

Universitario vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste se enfrenta a los cremas este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018.

El Universitario vs Sporting Cristal será un partido clave para las pretenciones del club celeste, que busca su segundo título seguido tras ganar el Torneo de Verano.



De cara al Universitario vs Sporting Cristal el equipo que dirige Mario Salas pone en juego el liderato y con un triunfo no solo lo mantendría, también podría despuntarse debido a que tiene un partido pendiente ante Cantolao, que se juega el miércoles 8 de agosto.



En cambio, el Universitario vs Sporting Cristal para los cremas es vital para encaminarse en la senda del triunfo y salir del fondo de la tabla del Torneo Apertura y la Acumulada, que decide el descenso al final de la temporada.

Aunque parece mentira, cada punto es importante para los merengues. Con 24 unidades en la tabla acumulada, el cuadro del chileno Nicolás Córdova encara el clásico Universitario vs Sporting Cristal con sensaciones de necesidad.

Sport Boys, Unión Comercio y Universitario igualan en puntaje y se ubican a solo un punto de diferencia del penúltimo Ayacuho FC, que significa la zona de descenso. Una derrota crema podría hundirlo en el fondo.

Juan Manuel Vargas y Javier Núñez no disputarán el partido Universitario vs Sporting Cristal, ya que quedaron fuera de la convocatoria del DT Nicolás Córdova.



"Estamos enfocados en el partido, será lindo. Necesitamos sumar los tres puntos. Lo más complicado de Crital son sus individualidades. Si los dejas te pueden lastimar", aseguró el volante crema Diego Manicero previo al Universitario vs Sporting Cristal.



En tienda celeste, el atacante Gabriel Costa no podrá participar del Universitario vs Sporting Cristal debido a la suspensión de un fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

Alineaciones posibles del Universitario vs Sporting Cristal:



Universitario: Raúl Fernández, Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez, Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Roberto Siucho, Diego Manicero, Anthony Osorio y Daniel Chávez.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Edinson Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Yulian Mejía, Josepmir Ballón, Marcos López, Horacio Calcaterra, Emanuel Herrera.

