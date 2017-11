Universitario vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE VER GOL PERÚ EN DIRECTO TV ONLINE partido por Torneo Clausura

Universitario vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE. El cuadro crema recibe este domingo a los celestes en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido iniciará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú. No te pierdas las incidencias.



Universitario vs Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo del fútbol peruano en el reinicio del Torneo Clausura tras los partidos del repechaje de la selección peruana que lo llevó a Rusia 2018.



Universitario podrá contar con todos sus seleccionados para el duelo con Sporting Cristal por el Torneo Clausura. Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez y Aldo Corzo, estarán desde el arranque en el equipo de Pedro Troglio.



Sporting Cristal, por su parte, enfrentará a Universitario con su mejor tridente: Cristian Ortíz, Ray Sandoval e Irven Ávila. A ellos se sumarán Carlos Lobatón y Horacio Calcaterra. Luis Abram también irá en el once inicial.



Universitario está obligado a ganar de local para cortar diferencias con el líder Real Garcilaso. Los cremas están a 4 puntos de los cusqueños con un partido menos (ante Deportivo Municipal).



Pero al frente estará a Sporting Cristal, que debe sumar la mayor cantidad de puntos en el Torneo Clausura para alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana, pues ya no tiene opciones al título del Descentralizado.



Universitario viene de una caída 2-0 ante Melgar de Arequipa en condición de visita. Mientras que Sporting Cristal llega tras golear 3-0 a Cantolao en el Alberto Gallardo.



Universitario vs Sporting Cristal: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Viana; Chávez, Cazulo, Abram, Céspedes; Ysique, Calcaterra, Lobatón, Ortíz; Sandoval, Ávila



Universitario: Cáceda, Corzo, Rodríguez, Vargas, Váquez, Páucar, Siucho, Fuiguera, Gómez, Quintero, Tejada.

¡CREMAS AL MUNDIAL, TODOS AL MONUMENTAL!



🏆 Torneo Clausura - Fecha 12

⚽️ Universitario vs Cristal

📆 Domingo 19 noviembre

⏰ 3:30pm

🏟 Estadio Monumental U



💰🎫

• Norte S/ 15

• Oriente S/ 50

• Occidente S/ 80

• Butacas S/ 120

• Niños S/ 10



🚗Estacionamiento S/ 30 pic.twitter.com/Myy1jN6aIa — Universitario (@Universitario) 17 de noviembre de 2017