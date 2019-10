Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO Choque clave por liderato del Torneo Clausura de Liga 1

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO EN DIRECTO. 'Cremas' reciben este sábado a los 'Celestes' en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 11 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 8:00 p.m. de Perú (10:00 p.m. de Chile y Argentina) por la señal de GOLPERÚ.



Universitario y Sporting Cristal protagonizarán uno de los choques más atractivos del Torneo Clausura de Liga 1. El primero es el líder del campeonato con 3 puntos de ventaja sobre el segundo. Alianza Lima, que juega el domingo, también tiene la misma cantidad de puntos que los rimenses.



Universitario de Ángel Comizzo no pierde hace 6 encuentros del Torneo Clausura. De hecho, su único empate ocurrió en la anterior jornada, cuando enfrentó a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao.



Universitario vs Sporting Cristal : Últimos 5 enfrentamientos



- Sporting Cristal 1-1 Universitario (2019)

- Universitario 2-1 Sporting Cristal (2018)

- Sporting Cristal 1-0 Universitario (2018)

- Universitario 3-3 Sporting Cristal (2018)

- Sporting Cristal 1-1 Universitario (2018)



Lamentablemente para los hinchas de Universitario, los merengues no podrán contar con 4 de sus principales figuras: Alejandro Hohberg (selección), Aldo Corzo (selección), Armando Alfageme (selección) y Alberto Quintero (lesión).



El que sí regresó a convocatoria de Universitario es Alberto Rodríguez. El defensa, que tuvo minutos ante la reserva de Sport Boys, concentra con el primer equipo y podría ser novedad en el once titular de Comizzo. Brayan Velarde también se integró al equipo tras partido de la Sub 23.



Sporting Cristal, por su parte, también suma 6 choques sin conocer la derrota (2 de ellos son empates). Los del Rímac tampoco tendrán a 2 seleccionados: Christofer Gonzáles y Patricio Álvarez. Pero sí a los Sub 23 Christopher Olivares y Martín Távara.