Universitario vs Unión Comercio: ¿Por qué Panamericana TV no pasó el partido? Esto pasó EN VIVO [VIDEO]

Hace días, Panamericana TV anunció la transmisión del Universitario vs Unión Comercio para este domingo 17 de febrero en señal abierta, sin embargo, problema de último minuto no tuvo final feliz para los televidentes.



'Coki' Gonzales (comentarista) y el 'Tanke' Arias (narrador) estaban listos para el Universitario vs Unión Comercio de la Liga 1 del fútbol peruano, pero todo cambió de un momento a otro.



Segundos después del inicio del encuentro en el IPD de Moyobamba, Panamericana TV aún no tenía las imágenes, por lo que comunicaron lo siguiente.

"A nuestros televidentes les informamos que la transmisión del partido entre Unión Comercio vs Universitario ha sido interrumpida por razones ajenas a nuestra voluntad, ofreciéndoles las disculpas del caso".

Comunicado de Panamericana TV Comunicado de Panamericana TV

Tanto 'Coki' Gonzales como el 'Tanke' Arias, incómodos con la situación, ni siquiera tuvieron tiempo para despedirse de los televidentes. Panamericana TV continuó con su programación.