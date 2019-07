Universitario vs Unión Comercio: EN VIVO Juegan por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario vs Unión Comercio : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrneta al 'Poderoso de Altomayo' este sábado en el estadio Monumental de Ate por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario busca un triunfo ante Unión Comercio en busca del anhelado título. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar Tv)



El partido Universitario vs Unión Comercio será la primera prueba de fuego del técnico Ángel Comizzo con miras al Clausura. El DT presentará el equipo titular habitual a la espera de la puesta de forma de sus dos nuevas contrataciones Christian Ramos y el boliviano Henry Vaca.



Durante la Copa América, Universitario disputo la Copa Bicentenario y ello ayudó al DT Comizzo a darle rodaje a su equipo que clasificó a los octavos de final del torneo. Los cremas consiguieron cuatro puntos tras un empate, una derrota y un triunfo.



Ahora de cara al duelo Universitario vs Unión Comercio, los merengues no podrán contar con Pablo Lavandeira, Alberto Rodríguez, Guillermo Rodríguez y Enmanuel Páucar.



Para el encuentro Universitario vs Unión Comercio se espera la titularidad de Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Germán Denis, las principales piezas de ataque de los cremas.

En la previa del Universitario vs Unión Comercio, los merengues ocupan el puesto 12 de la tabla acumulada y buscan sus primeros puntos en el Clusura. El Poderoso de Altomayo necesita ganar para escaparse del fantasma de la baja tras quedar a solo un punto de la zona de descenso.

Alineaciones posibles del Universitario vs. Unión Comercio:



Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Junior Morales, Nelinho Quina, Jersson Vásquez, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Alberto Quintero, Gary Correa, Alejandro Hohberg y Germán Denis.

Unión Comercio : Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Cristian Dávila, Jesús Rabanal, Luis Garro; Jhordan Vargas, Juan Morales; Miguel Carranza, Mario Velarde, Willyan Mimbela y Sebastián Gularte.

