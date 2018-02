Universitario vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú el Torneo de Verano

Universitario vs UTC : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro crema recibe a los cajamarquinos este sábado en el estadio Monumental por la fecha 2 del Grupo A del Torneo de Verano. Universitario va por su primer triunfo ante UTC, que recién debuta en el campeonato. (5:45 p.m.) (TV: Gol Perú)



Universitario vs UTC será un duelo de equipos golpeados tanto en lo administrativo como en lo deportivo. Tanto así, que los cremas van por su primer triunfo tras el empate 1-1 con Sport Rosario en la primera fecha.



En cambio la visita perderá los puntos del duelo pactado ante Sporting Cristal en el inicio del Torneo de Verano. No tenían cancha donde jugar y los celestes ya presentaron el reclamo. Todo esto previo al Universitario vs UTC, que será su primer partido oficial de la temporada luego de jugar un amistoso en Chile ante Colo Colo (1-1)



Pero si de animo se trata los cremas llegan al Universitario vs UTC tras acumular solo un triunfo en cuatro partidos (dos empates y una derrota) y la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores.

Universitario 1-1 Sport Rosario: resumen y goles

Lo merengues, sin poder contratar jugadores esta temporada, apuesta por los jóvenes. Así, Paulo De la Cruz apunta a convertirse en pieza clave en el ataque crema para el Universitario vs UTC.



El técnico Pedro Troglio no podrá contar con Aldo Crozo, quien se recupera de una operación testicular. Pero recupera a Alberto Quintero, quién está en optimas condiciones jugaría el Universitario vs UTC.



"Este tema de las canchas ha sido un estrés enorme, pero lo único que quiero es encontrar soluciones. No me gusta salir a criticar a nadie, pero lamento lo que está pasando", dijo el técnico Franco Navarro en la previa del Universitario vs UTC.



“ Universitario siempre va a dar pelea. Sacamos un buen resultado en la altura y de local tenemos que sacar los tres puntos”, dijo el volante crema Roberto Siucho.

