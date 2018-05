Universitario vs UTC : EN VIVO ONLINE TV El cuadro crema enfrenta al Gavilán del Norte este sábado en el estadio Municipal Germán Contreras de Cajabamba por la fecha 2 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Universitario ante UTC su primer triunfo. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú)



Universitario vs UTC tiene un objetivo en común: sonseguir su primer triunfo en el Torneo Apertura. En el caso de los cremas la necesidad es mayor luego de encadenar tres partidos seguidos con ganar. En cambio los cajamarquinos sumaron siete partidos sin perder.



En el partido previo al Universitario vs UTC , los cremas empataron 1-1 con Melgar bajo las órdenes del técnico debutante Javier Chirinos. Lo mismo acurrió con su rival de turno que igualó sin goles ante la San Martín.

Javier Chirinos no podrá contar con Aldo Corzo y Alberto Quintero, quienes se sumaron a los trabajos de la selección peruana y de Panamá, respectivamente. No obstante, Juan Manuel Vargas cumplió su fecha de suspensión y estará en la convocatoria, al igual que Jesús Barco y Horacio Benincasa. Además el DT confirmó a Anthony Osorio, Diego Manicero y Barco como titulares.



"El rival tiene la obligación de proponer por ser local, pero Universitario siente que puede alcanzar una buena presentación. Los jugadores del plantel profesional tienen capacidad deportiva y podrán consolidarse con las oportunidades. Haremos todo lo posible para que los jóvenes se sientan cómodos jugando en la 'U'. La formación será de acuerdo al rival", afrimó Javier Chirinos en la previa del Universitario vs UTC .



"Es nuestro primer partido de local en el Apertura. Esperamos sumar de a tres. Sabemos que será un partido difícil ante un rival de jerarquía. Universitario corre a todas las pelotas en juego. Esperamos estar bien en todo sentido para mantener fuerte nuestra localía", afirmó el defensa Luis Cardoza en referencia al partido Universitario vs UTC .

