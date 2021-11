Uruguay necesita una victoria para salir de su mala racha y buscar su acceso a la próxima Copa del Mundo. El seleccionador Óscar Washington Tabárez, aseguró este domingo que el hecho de haber ganado en Bolivia durante las anteriores eliminatorias sudamericanas “no es garantía suficiente” de que eso vuelva a suceder.

Además, durante una rueda de prensa virtual, el director técnico dijo que eso le da a la Celeste la pista de que obtener un triunfo en el estadio Hernando Siles de La Paz “es posible”. Además de ello, Tabárez no dudó en asegurar que “sigue siendo un reducto difícil” en el que la recuperación de los esfuerzos de los futbolistas, la trayectoria del balón y la velocidad con la que este corre son distintos a los habituales.

“Todos los futbolistas, los entrenadores y los bolivianos en general saben qué es lo que siente el que viene del llano y tratan de imponer eso”, agregó. De acuerdo con esto, el seleccionador uruguayo dijo que en las últimas eliminatorias Bolivia ganó más puntos de local que de visitante.

Uruguay no tiene fácil el duelo, dado que, en sus cuatro últimos partidos como local, Bolivia goleó 4-0 a Paraguay, igualó 1-1 con Colombia, derrotó 3-1 a Venezuela y venció 1-0 a Perú.

Por otra parte, al ser consultado por si una posible derrota podía dejar a Uruguay prácticamente eliminado del Mundial de Catar 2022, el entrenador apuntó: “Yo no puedo desafiar a la matemática. Si pensaba eso me iba para mi casa”. Añadió que no ve el partido “con ese dramatismo” y que luego la Celeste tendrá otros partidos importantes.