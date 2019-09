Uruguay vs Costa Rica EN VIVO Con Keylor Navas chocan en amistoso fecha FIFA 

Uruguay vs Costa Rica EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | La 'Celeste', sin Edinson Cavani y Luis Suárez, viaja a hasta Centroamérica para medir fuerzas con el cuadro keylor Navas en un amistoso Internacional de Fecha FIFA. El duelo que se jugará en el Estadio Nacional de San José desde las 9 p.m. (hora peruana) y lo puedes seguir por la señal de DirecTV para todo el continente americano.



¿Vas a seguir el Uruguay vs Costa Rica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en San José de Costa Rica.



Los de Óscar Washington Tabárez llegan a este Uruguay vs Costa Rica con las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez prroducto de senda lesiones en el PSG y Barcelona. Ellos se suma el zaguero del Inter de Milán, Diego Godín.



El Uruguay vs Costa Rica servirá para que el 'Maestro' ve a en acción a las jóvenes promesas como Darwin Núñez y Brian Rodríguez y el defensor Matías Viña. Otra oportunidad para los nuevo convocados a la celeste será el próximo martes ante Estados Unidos.



Costa Rica vs Uruguay se ha vuelto un partido especial para los charrúas luego que estos ganaran 3-1 en la fase de grupos del mundial Brasil 2014. El último duelo fue en setiembre del 2015 en San José y los 'Ticos' ganaron 1-0 con gol de Bryan Ruiz.

El cuadro centroamericano afronta este Costa Rica vs Uruguay con la inminente salida del entrenador Gustavo Matosas y con algunas bajas en la zona ofensiva. El DT dirigiría y el 10 de setiembre entregaría su cargo para dirigir en el fútbol mexicano.



La gran motivación para la escuadra costarricense será la la vuelta de Keylor Navas al equipo, después de su incorporación al PSG, tras una temperada llena de exitos en el Real Madrid



Costa Rica: Keylor Navas; Kendall Waston, Giancarlo González, Francisco Calvo, Keysher Fuller; Celso Borges, Allan Cruz, Randall Leal, Elías Aguilar; Joel Campbell y José Ortiz.



Uruguay: Fernando Muslera; José María Giménez, Sebastián Coates, Diego Laxalt, Martín Cáceres; Lucas Torreira, Matías Vecino, Nicolás Lodeiro, Rodrigo Betancourt; Darwin Núñez y Brian Rodríguez.