Uruguay vs Japón EN VIVO Se enfrentan por el Grupo C de la Copa América 2019 en el Arena do Gremio

URUGUAY VS JAPÓN | EN VIVO | EN DIRECTO | COPA AMÉRICA 2019 | Uruguay vs Japón se enfrentan por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019 desde las 6: 00 p.m. (hora peruana) en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Los charrúas golearon 4-0 a Ecuador mientras que los nipones cayeron por el mismo marcador ante Chile.

Con Edinson Cavani y Luis Suárez encendidos, Uruguay buscar repetir el arranque dominante que tuvo ante Ecuador, vencer el jueves en Porto Alegre a un juvenil Japón y avanzar anticipadamente a los cuartos de final de la Copa América 2019.



Uruguay carga la responsabilidad y la experiencia de jugadores con mil batallas disputadas, ante un Japón formado en su mayoría por jóvenes que buscan sumar experiencia de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



"Para salir campeones tienes que ganar a todos, en estos torneos cortos hay que ganar, jugando bien, jugando mal lo que suma son los tres puntos", dijo el arquero uruguayo, Fernando Muslera, al ser consultado sobre las prioridades de la Uruguay en la Copa América 2019.



Y ante Japón la cuenta es fácil, una victoria otorga el boleto a cuartos de final a Uruguay, máximo campeón de Copa América, con 15 títulos, y el presente de un equipo colmado de figuras exigen un triunfo.



Uruguay ganó, gustó y goleó ante Ecuador, pero en el fútbol cada partido es un mundo. El equipo de Oscar Tabárez debe evitar subestimar a un rival que llega de capa caída tras caer por 4-0 ante Chile, bicampeón vigente.



Son "jugadores muy jóvenes, muy dinámicos. Japón tiene esa virtud de ser dinámico hasta el final, más allá de la adversidad, y tenemos que estar atentos a toas las variantes", que puedan presentar en el juego, señaló Muslera.



Por su parte, en Japón aún retumban los gritos de gol de Chile, pero el equipo nipón promete dar pelea ante los charrúas.



"Tendremos en frente un equipo muy fuerte pero vamos a estar buscando la victoria", aseguró el técnico de los Samurais Azules, Hajime Moriyasu, tras la goleada sufrida ante Chile.



Ante Uruguay, Japón buscará revancha y Takefusa Kubo, el 'Messi japonés', tendrá otra chance de mostrar su fútbol ante un público latino que celebra los jugadores de su tipo, habilidosos y cargados de osadía para esquivar piernas rivales.



¿Qué canales transmitirán Uruguay vs. Japón?



Uruguay vs Japón FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América TV y en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que en Uruguay los canales VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes transmitirán el duelo por la Copa América 2019, en diferentes horarios: Perú (6:00 p.m.) | Argentina (8:00 p.m.) | Colombia (6:00 p.m.) | México (6:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (6:00 p.m.) | Ecuador (6:00 p.m.) | Estados Unidos (6:00 p.m.) | Venezuela (6:00 p.m.)

En España, el Uruguay vs Japón será televisado en directo el lunes 17 de junio a las 20.00 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 de Uruguay vs Japón podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+



En Uruguay, VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes serán los encargados de transmitir el Uruguay vs Japón por la Copa América 2019.



Pero si estás en otros países en los que el Uruguay vs Japón no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América 2019.

Descarga aquí la app móvil para ver Uruguay vs. Japón vía beIN Sports



Descarga aquí la app móvil para ver Uruguay vs. Japón vía Sky



Descarga aquí la app móvil para ver Uruguay vs. Japón vía DAZN



Descarga aquí la app móvil para ver Uruguay vs. Japón vía Bet365

Horarios del mundo del URUGUAY VS JAPÓN



México / 6:00 p.m.

Perú / 6:00 p.m.

Colombia / 6:00 p.m.

Ecuador / 6:00 p.m.

Paraguay / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 7:00 p.m.

Bolivia / 7:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.

Chile / 7.00 p.m.

Uruguay / 8:00 p.m.

Argentina / 8:00 p.m.

Brasil / 8:00 p.m.

Japón / 8:00 a.m. del martes 18

Canales en el mundo para ver URUGUAY VS JAPÓN





Argentina TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Canadá TSN3, TSN GO

Chile TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

República Dominicana Sky HD, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas

Alemania DAZN

Honduras Tigo Sports Honduras, Sky HD, TDN

Japón DAZN

México Nu9ve, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+

Uruguay VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Venevision, DIRECTV Play Deportes

Uruguay vs Japón - Probables alineaciones:



Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde o Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez, Edinson Cavani. DT: Oscar Tabarez.



Japón: Keisuke Osako - Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka - Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama - Shoya Nakajima, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.