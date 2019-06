Uruguay vs Japón EN VIVO EN DIRECTO Horarios, canales TV por el Grupo C de la Copa América 

Uruguay vs Japón EN VIVO EN DIRECTO | COPA AMÉRICA 2019 | DIRECTV | DANZ Charrúas y nipones se ven las caras este jueves en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. El partido va desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y la celeste llega como amplio favorito a este duelo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Uruguay vs Japón en Trome.pe. A continuación todos los detalles de este importante duelo entre ambas escuadras.



¿Cuándo y dónde se juega el partido Uruguay vs Japón ?

Uruguay y Japón se enfrentan se enfrentan este jueves por la tarde en el Arena Do Gremio de Porto Alegre y este duelo plo puedes seguir por la señal de América TV y en Uruguay lo puedes seguir por la plataforma de DirecTV Sports, mientras que en Japón DANZ será la encargada de trasmitir el encuentro.





El Uruguay vs. Japón se transmitirá en diferentes horarios: Perú (6:00 p.m.), Ecuador (6:00 p.m.), Colombia (6:00 p.m.), México (6:00 p.m.), Bolivia (7:00 p.m.), Paraguay (7:00 p.m.) Chile (7:00 p.m.), Venezuela (7:00 p.m.), Argentina (8:00 p.m.) Uruguay (8:00 p.m.)Brasil (8:00 p.m.), España 2:00 a.m. (21 de junio) y Japón (viernes 8 a.m.)



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 entre Uruguay vs. Japón podrá verse a través de los canales Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App | 4 p.m.. (Los Ángeles) | 7:00 p.m. (Miami y Nueva York)



Uruguay ganó, gustó y goleó ante Ecuador, pero en el fútbol cada partido es un mundo. El equipo de Óscar Tabárez debe evitar subestimar a un rival que llega de capa caída tras caer por 4-0 ante Chile, bicampeón vigente.



Los orientales de América llegan a este Uruguay vs Japón sin Matías Vecino tras una lesión muscular, para sustituirlo el 'Maestro' tendrá que elegir entre dos jóvenes: Lucas Torreira (Arsenal) y Federico Valverde (Real Madrid).



El resto del equipo se recita de memoria, con una defensa consolidada liderada por Diego Godín y Josema Giménez y dos fieras en el ataque: Cavani y Suárez.



Uruguay vs. Japón: Canales en el mundo



Argentina TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Australia beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Kayo Sports

Austria TRT Spor, DAZN

Bélgica Play Sports 1, Play Sports

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV, SporTV Play

Canadá TSN2, TSN GO

Chile Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play

Costa Rica Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Grecia ERT Sports HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Internacional Bet365

Irlanda Eir Sport 2

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

En tienda nipona aún retumban los gritos de gol de Chile, pero el equipo promete dar pelea en este Uruguay vs Japón. Takefusa Kubo, el 'Messi japonés', tendrá otra chance de mostrar su habilidad.



El entrenador nipón, Hajime Moriyasu, este miércoles advirtió: "Vamos a buscar el triunfo (...) pero en este caso un empate también sería muy importante para nosotros", admitió el DT del equipo nipón.

Uruguay vs. Japón: Probables alienaciones



Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde o Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez, Edinson Cavani.



Japón: Keisuke Osako - Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka - Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama - Shoya Nakajima, Ayase Ueda.