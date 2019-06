Uruguay vs Panamá: EN VIVO Se miden en partido por amistoso en fecha FIFA rumbo a la Copa América

Uruguay vs Panamá : EN VIVO ONLINE TV El cuadro charrúa enfrenta al cuadro Canalero este viernes en el estadio Centenario de Montevideo en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Uruguay busca un triunfo ante Panamá para despedirse con un triunfo previo a la Copa América 2019. (6:15 p.m. hora peruana) (20:15 horas para Uruguay y Argentina) (TV: Gol Tv | VTV)



El partido Uruguay vs Panamá será el único de preparación de la selección charrúa previo a la Copa América 2019, una vez más al mando del mítico entrenador Oscar Tabárez.



Para el duelo Uruguay vs Panamá el DT Tábarez decidió no alinear a la estrella del Barcelona, Luis Suárez, que se recuperá de una operación a la rodilla desde mediados de mayo, la misma que no le permitió estar en la final de la Copa del Rey.



Para el encuentro Uruguay vs Panamá el comando técnico charrúa seguirá el camino de renovación y consolidación de un nuevo grupo de jugadores que le seguirán los pasos a Muslera, Godín, Cavani y compañía.



Los nuevos rostros de la selección charrúa -o en consolidación- para la Copa América 2019 serán Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira, entre otros, que están en la lista y se espera su titularidad en el amistoso Uruguay vs Panamá.

Con la excepción de Luis Suárez, ausente para el Uruguay vs Panamá, el equipo charrúa mantiene la columna vertebral con Muslera, Godín y Cavani en tres de las cuatrio líneas del esquema de la Celeste.



"Vamos a ser muy conservadores para que los deportistas estén en el máximo de condiciones posibles", dijo Tabárez en clara referencia a Luis Suárez y con miras a la Copa América 2019.



En la vereda del frente, los Canaleros tienen el objetivo de llegar a la Copa de Oro en las mejores condiciones y para este encuentro es vital conseguir un triunfo para recuperar la sensaciones positivas tras la derrota 3-0 ante Colombia.

Horario y Canales de Tv del partido Uruguay vs Panamá:

Uruguay: 20:15 horas (Gol TV | VTV)

Panamá: 18:15 (RPC TV y Gol TV)

Argentina: 20:15 horas (Gol TV)

Colombia: 18:15 horas (Gol TV)

México: 18:15

Estados Unidos: 16:15 horas PT/ 19:15 horas ET (Fanatiz | GolTV)

Alineaciones posibles del Uruguay vs Panamá:



Uruguay : Fernando Muslera, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres, Diego Laxalt, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani y Christian Stuani.



Panamá: Jose Calderón, Adolfo Machado, Jan Carlo Vargas, Fidel Escobar, Erick Davis, Abdiel Arroyo, Armando Cooper, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Gabriel Torres, Rolando Blackburn.

