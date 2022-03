Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encuentra en Montevideo para llevar toda su fe a nuestra selección pero no pudo dejar pasar la oportunidad de que el famoso ‘aguadito’ traspase fronteras. ‘Cuto’ tuvo un encuentro internacional con la popular youtuber uruguaya Alaska, quien contó todo sobre su encuentro con la mejor hinchada del mundo para toda la gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’.

Alaska se convirtió en tendencia en nuestro país al haber formado parte del banderazo que hizo la hinchada de la selección peruana en Montevideo. Entre un mar de camisetas rojiblancas, ella era la única celeste, sin embargo, los aficionados nacionales la trataron como una compatriota más.

“Ustedes se hacen querer mucho, generan eso que no es con los otros países. Me infiltré en el banderazo y cuando llegué a mi casa me puse a pensar: Nunca en mi vida viví algo como esto, estamos previo a un partido definitorio y estamos con los rivales dándonos abrazos y besos”, aseguró.

Aquí un extracto de la entrevista que tu puedes disfrutar a través de trome.pe.

¿Por qué Alaska?

Siempre tengo que inventar una historia para responder eso porque no hay ninguna explicación. Simplemente se me ocurrió y funcionó.

A mí me pasa lo mismo con ‘Cuto’...

Sí y ¿No te pasa que cuando te dicen Luis, te descoloca?, como si estuvieran enojados contigo.

¿Cómo te sientes cuando los hinchas peruanos te reciben de esa forma?

Creo que fue algo que fue construyéndose poco a poco, y ellos entendieron que el amor que siento por Perú es genuino. Nació en la Copa América 2019, hice un video viendo el Perú vs. Uruguay, donde nos eliminaron y me comenzó a seguir mucha gente peruana. Luego fui a Perú con una amiga, entré en contacto con el país y me enamoré totalmente.

¿Cómo te animaste a meterte al banderazo?

Todos los peruanos con los que me encontraba, me invitaban y me convencieron. Era la única con la camiseta celeste , todos se me acercaban con buena onda, no imaginé que fuera tanto.

¿Te llevaste algún recuerdo?

Sí, me regalaron la camiseta, la del Mundial, que venía hace años buscándola pero acá me era imposible conseguir. Claramente, hoy no la voy usar (risas).

Cuto Guadalupe conversó con Alaska en 'La Fe de Cuto'. Foto: Trome.

¿Tienes novio?

No, mi vida es un poco incompatible con los tiempos de otras personas. ¿Para qué?

¿Qué piropo te han tirado los peruanos?

Ayer me tiraron algunos muy polémicos, me decían: “Por vos me pongo la camiseta de Uruguay, por vos quiero que gane Uruguay”, deberían exiliarlos de Perú (risas).