El entrenador uruguayo Gregorio Pérez, quien tuvo que dejar el buzo de Universitario en las manos de Álvaro Gutiérrez, se encargó de comentar el presente del cuadro crema, pero antes no pudo evitar comentar lo que será el duelo entre Perú y Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 este jueves en el estadio Centenario.

El experimentado entrenador reconoció lo crucial de este encuentro. “Es un partido decisivo, es una final por cómo llegan los dos equipos. Más allá que Uruguay es local y tiene la hinchada, Perú ha sabido revertir marcadores como visitantes”, expresó para Radio Ovación.

El ‘Goyo’ explicó el cambio sustancial de la celeste tras la salida del ‘Maestro’ Tabárez. “Los cambios producen distintas motivaciones. Si uno ve, el plantel que disputa estos partidos eliminatorios es casi el mismo que tenía Tabárez, pero hubo una inyección anímica, que logró dos resultados muy importantes para ubicarse donde está hoy en las Eliminatorias”, añadió en ‘Pitazo Final’.

Exentrenador de Universitario anunción que no dirigirá más (Foto: GEC)

Pese al cariño del DT por los hinchas de Universitario no vendió humo sobre sus sentimientos este jueves por la tarde. “¿Si tendré el corazón dividido este? Yo no soy demagogo y saben perfectamente quién quisiera que gane”, finalizó el entrenador.

Gregorio Pérez: Será difícil que vuela a dirigir

Asimismo, el estratega charrúa anunció una triste noticia para sus seguidores. “Va a ser difícil que vuelva a dirigir, tenemos que ser conscientes que vivimos una situación límite y que felizmente la podemos contar. Pero ahora, más allá de la pasión que sentimos, será complicado tener esa adrenalina, quizás podemos tomar otro camino dentro de lo mismo, pero no con las obligaciones que tenía, pues tenemos que cuidarnos para disfrutar de la vida”, reflexionó con sabiduría.

Tampoco pudo evitar comentar el actual momento de Universitario. “No sé si la ‘U’ pudo dar más en la Copa Libertadores, lo que nosotros pensamos era tener un plantel más amplio para las dos competencias, con la experiencia que teníamos el año pasado, lástima que no pudimos continuar”, acotó.

El veterano entrenador reconoció la difícil situación del actual DT merengue. “Álvaro (Gutiérrez) llegó a Universitario con el campeonato iniciado y sin conocimiento, más allá que conversamos y les respondí las preguntas sobre plantel, pero todo lleva un tiempo de conocimiento para adaptarse y conocer a cada futbolista. Si él me llama para pedirme un consejo, se lo doy, pero enviárselo sin que me lo pida, me parece una falta de respeto”, finalizó el ‘Goyo’.