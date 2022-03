¡Mi gente de ‘La Fe de Cuto’! Aquí, Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra. ‘Cuto’, para ustedes. Debo confesar que estoy muy emocionado por todo lo que estoy viviendo, mi historia. He terminado una semana de celebraciones por el quinto aniversario de mi Restaurante ‘Cuto 16′ y ahora alisto mi maleta para irme a Montevideo y alentar a mi ‘Blanquirroja’ en este partido trascendental ante Uruguay.

También estoy muy agradecido por las felicitaciones y muestras de cariño por los cinco años de mi local donde se come la rica carapulcra con sopa seca, arroz con pato, tacu tacu y por supuesto su cebichito y otros platos criollos. Muchos fueron, otros se la hicieron y vinieron desde Miami, otros me mandaron un mensaje por WhatsApp, una llamada o dándole un like a mi post.

Algunos me mandaron un arreglo floral desde distintas partes del mundo. Recibir tanto aprecio, cariño en vida, solo me hace reflexionar en que algo debo estar haciendo bien. Todo eso generó, al final del día, unas lágrimas sinceras que me llevaron a mi cama. Mi corazoncito Charlene me atendió y dio la tranquilidad para que todo salga bien.

Se acabó una semana de muchas emociones y alegrías y estoy feliz por todo. Seré un agradecido eternamente, pero ahora quiero que esa maravillosa semana se prolongue con un triunfo histórico, clave, trascendental para lograr la clasificación a Qatar 2022. Mientras escribo la columna voy alistando mi maleta, pequeña, pero llena de ilusiones.

Pongo en ella, la camiseta de Perú, la misma que llevé a Barranquilla cuando Perú le ganó por 1-0 a Colombia. Todo futbolista sabe que hay cábalas y no se pueden pasar por alto.

El ‘Tigre’ Gareca lo sabe. Tocar a una novia con su vestido, fobia al color verde, alguna ropa que le haya traído mala suerte, etc. Son muchas, pero los que estamos en la pelotita siempre nos aferramos de corazón a algo.

Con esa casaquilla ganamos a Colombia y empatamos con Ecuador. O sea, que está invicta. Otro detalle que es como una cábala: al ‘Huachano’, el productor de ‘La fe de Cuto’, le pido que se siente a la derecha. Así es, a mi diestra, dio resultados en Barranquilla y también en el Estadio Nacional cuando empatamos ante Ecuador.

Así son las cábalas. Son rituales que repiten los entrenadores y también los jugadores. Detalles que se convierten en cábalas, detalles que se repiten con la idea de conseguir ese resultados que nos lleve a Qatar 2022.

Y en el ‘Centenario’, estoy seguro de que dará que hablar junto a mis chancletas talla 48. Voy con fe porque la fe es lo más lindo de la vida. Por eso también llevó estampitas de todos los santos y de la virgencita de Guadalupe. Infaltable. Todo suma.

Estamos en un momento en el que tenemos que jugar nuestro partido. Me dan ganas de meterme a la cancha y ser una fiera ante los uruguayos. Pero ahora solo me queda alentar desde la tribuna con la misma pasión y fervor como cuando defendía la camiseta blanquirroja de mi querida selección peruana.

Será un partido difícil, pero Perú depende de sí mismo. Nuestros muchachos se lo han ganado en la cancha. Confió plenamente en Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca y todo su cuerpo técnico. Ellos ya tienen todo un proceso en la selección peruana, con una clasificación al Mundial de Rusia 2018 y eso sirve mucho.

Estos partidos están hechos de detalles. Y el ‘Tigre’ estará en todas esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Como ven esta es una columna distinta. Más que una historia, está cargada de emociones, sentimientos y pasión. Ya no soy un futbolista, soy un hincha más que sufre, se alegra, llora y ríe con el equipo. Así como todos.

Este jueves en el Estadio Centenario vamos a dejar la garganta y demostrarle a los charrúas que los peruanos seremos pocos, pero nos haremos sentir. Como en Barranquilla. Como en el Nacional. Como debe ser en cualquier parte. Porque más que una barra somos un corazón que nunca deja de latir.

A esa hora estaremos latiendo, vibrando y ojala´'Papalindo’ lo quiera, terminemos el día con tres puntos en la bolsa. Nos vemos el próximo lunes con otra columna. Y ya saben, todos los viernes estrenamos nuevas entregas de ‘La fe de Cuto’. Y lo más importante, jamás olviden que la fe es lo más lindo de la vida.

