Usain Bolt: Un caño fabuloso y dos golazos en primera práctica con Borussia Dortmund | VIDEOS | FOTOS

Usain Bolt entrenó con el club alemán Borussia Dortmund y esta vez anotó de cabeza y de penal y se mandó con una sensacional 'huacha' frente a cerca de 1.500 espectadores.



Usain Bolt, de 31 años, participó en los entrenamientos del equipo dirigido por Peter Stoeger e intercambió pases con Mario Goetze y otros jugadores en una sesión relajada. "Fue bueno", indicó Usain Bolt. "Me divertí con los chicos. Fueron muy cordiales".



Borussia Dortmund detalló que 1.409 espectadores acudieron a ver al ocho veces campeón olímpico en acción. La agencia de noticias DPA reportó que al lugar se presentaron 137 periodistas acreditados.



" Usain Bolt es un tipo increíblemente relajado, totalmente centrado. Creo que le resultó divertido", declaró Stoeger. "Y tuvo el escenario con que había soñado".

Mira el sensacional túnel de Usain Bolt en práctica de Borussia Dortmund:

Usain Bolt: Un caño fabuloso y dos golazos en primera práctica con Borussia Dortmund | VIDEOS

Borussia Dortmund transmitió la sesión de práctica en vivo con comentarios en inglés. Bolt luego firmó autógrafos a los aficionados.



"Yo creo que resultó bastante bien", dijo Goetze, que ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014. " Usain Bolt se sintió cómodo, podríamos adaptarlo bien. Fue un buen ejercicio".



Fue la segunda sesión de entrenamiento de Usain Bolt con el equipo. El jamaiquino participó en otra sesión a puertas cerradas el jueves.



El mediocampista turco Nuri Sahin escribió en Twitter que era un "gran honor" conocer al "hombre más veloz". Otros jugadores del Borussia Dortmund también posaron para fotografías con Bolt.

Mira los goles y mejores jugadas de Usain Bolt en práctica de Borussia Dortmund:

Usain Bolt: Goles y mejores jugadas en práctica de Borussia Dortmund

Aun así, Stoeger no parece creer que el ex velocista tenga éxito en el fútbol actual. "Se encuentra en una edad en la que creo que ya no es tan increíblemente capaz de desarrollo", afirmó el técnico austriaco. "Uno puede ver que comprende el juego. Es talentoso. Lo que le falta es el trabajo en equipo".



Dortmund, que comparte un patrocinador con Bolt, invitó a Bolt para que entrenara con el club en algún momento. Bolt se retiró de las pistas después del campeonato mundial de 2017.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.