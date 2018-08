Usain Bolt debutó como futbolista profesional con los Mariners de la Liga Australiana | VIDEO 

El exatleta jamaicanoUsain Bolt , record mundial de 100 y 200 metros, debutó como futbolista este viernes con los Mariners, de la Liga Australiana de fútbol, y reconoció que necesitará al menos "cuatro o cinco meses más" para adecuarse al equipo.

Cerca de 10 mil personas presenciaron el estreno de Usain Bolt en el Central Coast Stadium de Gosford de Nueva Gales del Sur, en un duelo amistoso en el que su equipo derrotó por 6-1 a la selección de Central Coast.

El hombre más rápido de la historia, con el dorsal 95 a la espalda, desperdició una clara ocasión de gol, pero aseguró que la experiencia "estuvo bien".

Usain Bolt debutó como futbolista profesional (Foto: AFP) Usain Bolt debutó como futbolista profesional (Foto: AFP)

"Aprecio mucho el apoyo que me han dado los compañeros. Me sentí un poco nervioso, me gustaría haber intervenido más pero apenas acabo de empezar el trabajo", comentó Bolt.

"Necesitaré meses, cuatro o cinco meses para sentirme cómodo en el equipo, para acostumbrarme al control del balón tras los pases, al juego de mis compañeros. En cuatro meses estaré jugando como ellos", apuntó.

EL DATO: Usain Bolt estuvo 20 minutos en el terreno de juego. Sustituyó a McGlinchey en el minuto 70.