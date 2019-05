Usain Bolt: Este es el sorprendente nuevo negocio del hombre más rápido del mundo |VIDEO |FOTOS  

Usain Bolt no ha podido tener éxito con la pelotita, pero el hombre más veloz del planeta nunca pierde la motivación. El jamaiquino ha puesto toda su energía en el negocio del transporte urbano individual.



Usan Bolt ha invertido en un negocio de patinetas eléctricas y su primer punto ha sido París, donde sus fanáticos ya empezaron a usar el servicio conocido como Bolt Mobility y a la que puedes acceder a través de una planificación con su apellido.



"He viajado por todo el mundo durante años y he visto muchos atascos, por lo que me he dado cuenta de la necesidad de este tipo de artefactos", contó el ' Rayo' ganador de 23 medallas de oro a lo largo de su carrera deportiva.



Usain Bolt sorprende con este nuevo negocio en París

"Con menos coches y más patinetas, sería más fácil y seguro circular por la vía pública", señala el jamaiquino que ha puesto a rodar 450 scoters y que pretende extenderse a 20 ciudades europeas hasta 2020.



Pero el multicampeón de atletismo tiene los mismos problemas que se han suscitado con este polémico transporte, pues firmará una carta de "buena conducta" que le exige la municipio de París para reforzar la regulación de la circulación y el estacionamiento de los mismos.