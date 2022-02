Luego de que Gustavo Dulanto errara el primer penal del Sheriff en la tanda definitiva del partido ante el Braga, por Europa League, usuarios en Twitter lo han cuestionado duramente, incluso afirmando que Ricardo Gareca no lo convoca a la selección peruana por ese tipo de fallas.

El equipo de Moldavia había perdido 0-2 frente a los portugueses en el partido de vuelta por los dieciseisavos de final del torneo europeo. Esto hacía que vayan a la tanda de penales. A Dulanto le correspondía lanzar el primero, pero falló, y lo destruyeron en redes sociales.

“De acuerdo. Sin embargo, Dulanto perdió el primer penal y con ello la confianza de su equipo se mermó. Cuando pregunten porque Gareca no lo convoca, es por esas cosas. No es mal jugador pero aún no supera ni al peor Callens”, tuiteó el usuario @superdrous.

El defensa peruano, capitán del club moldavo, había llegado con buen ánimo al partido, pues no pudo jugar el encuentro de ida. Sin embargo, el desenlace le fue negativo, pues arrancó los penales errando el tiro.

“Se acabo la mentira de Dulanto”, “Si la remontaban era la mejor definición de penales de la historia”, “Soy yo o los peruanos somos malísimos para los penales en partidos importantes?”, fueron otros de los comentarios.

