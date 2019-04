UTC vs Cerro EN VIVO se enfrentan en debut por Copa Sudamericana 2019

UTC vs. Cerro EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Los cajamarquinos en casa 'prestadita' reciben este miércoles a los 'Villeros' de Uruguay por la primera ronda de la Copa Sudamericana. La cita continental está pactada para las 7:30 p.m., en el Estadio de Mansiche de Trujillo y lo puedes seguir por la señal de DirecTV.



¿Vas a seguir el UTC vs Cerro vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Franco Navarro plantea este UTC vs. Cerro, con un once muy ofensivo, muy similar al que presentó frente ante Alianza Lima, sin descuidar su linea defensiva y no marcharse de manera prematura de su tercera Copa Sudamericana (2014, 2018 y 2019)





UTC vs. Cerro: horarios del mundo



México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am. (4 de abril)

España: 01:30 am. (4 de abril)

Japón: 10:30 am. (4 de abril)



Algunas novedades en el esquema del 'Gavilán' es el regreso de Roberto Guizazola, en la zaga cajamarquina y también la habilidad de Jean Deza en la volante y la capacidad goleadora de Sergio Almirón.



El cuadro charrúa llega a este UTC vs Cerro en busca de un buen debut, ya que el el equipo de Jorge González también ha tenido una campaña irregular, con una victoria, cinco empates y una derrota.



UTC vs. Cerro: posibles alineaciones



UTC: E. Delgado, J. Estrada, J. Bosmediano, S. Fosgt, D. Díaz, E. Ciucci, R. Guarderas, M. Ramírez, J. Quintero, B. Guevara y S. Almirón.



Cerro: C. Techera, E. Díaz, F. Alonso, R. izquierdo, N. Furtado, K. Moreira, G. Porras, J. Tancredi, F. Puente, S. Viera y D. Casas.