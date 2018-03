UTC vs Rampla Juniors EN VIVO ONLINE Fox Sports 2 TV EN DIRECTO vuelta de Copa Sudamericana

UTC vs Rampla Juniors EN VIVO ONLINE. Los cajamarquinos visitan este jueves a los uruguayos en el Estadio Luis Franzini por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido iniciará a las 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Uruguay) por la señal de Fox Sports 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el UTC vs Rampla Juniors vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



UTC peruano parte con ventaja para estos 90 minutos contra Rampla Juniors, pues ganaron en la ida 2-0 con goles de Junior Ponce y Luis Cardoza en el Estadio Miguel Grau del Callao.



¿Cómo llegan ambas escuadras a este decisivo duelo por Copa Sudamericana? Luego de su triunfo ante Rampla Juniors, UTC no ha podido ganar el campeonato peruano. Sumó 2 derrotas y 1 empate y marcha último en el Grupo A del Torneo de Verano con apenas 4 unidades en 6 partidos.



Rampla Juniors, por su parte, tampoco la pasa bien en la Liga de Uruguay. Jugó 3 partidos y también cayó en 2 oportunidades y empató 1. Están en el puesto 15 de 16 equipos. ¿Qué equipo clasificará a la fase 2 de la Copa Sudamericana?



UTC vs Rampla Juniors: Alineaciones probables



UTC: Carvallo, Cardoza, Guizasola, Minaya, Canales, Millán, Bazán, Ubierna, Ponce, Baglivo, Collazos.



Rampla Juniors: Odriozola, Techera, León, Rizzo, Píriz, Galli, Dorrego, Rocha, Lalinde, Benítez, Panzariello.