UTC vs Rampla Juniors EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3 EN DIRECTO por Copa Sudamericana

UTC vs Rampla Juniors EN VIVO ONLINE. Los cajamarquinos reciben este martes al cuadro uruguayo en el Estadio Miguel Grau del Callao por la primera fase ida de la Copa Sudamericana. El partido iniciará a las 5:15 p.m. por la señal de Fox Sports 3.



¿Vas a seguir el UTC vs Rampla Juniors vía Internet? Trompe.pe. , traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



UTC, que vuelve a la Copa Sudamericana después de 4 años, buscará ganar en la ida en un estadio al que no está acostumbrado: El Miguel Grau del Callao. Pues, como se sabe, no pueden jugar en el Héroes de San Ramón de Cajamarca por ser de césped sintético.



Mientras, Rampla Juniors de Uruguay, querrá dar la sorpresa en el Callao pese a que es su primer torneo internacional. ¿Qué equipo se llevará el triunfo? No te pierdas el encuentro.



UTC vs Rampla Juniors: Alineaciones probables



UTC: José Carvallo; Roberto Guizasola, Luis Cardoza, Diego Minaya, Fernando Canales; Brian Flores, Jorge Murrugarra, Jorge Bazán, Junior Ponce, Donald Millán; Adrián Ugarriza.



Rampla Juniors: Rodrigo Odriozola; Fabián Piriz, Willinton Techera, Gonzalo Rizzo; Gabriel de León, Nicolás Rocha, Hugo Dorrego, Mauricio Felipe; Ignacio Panzariello, Julián