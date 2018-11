Valencia vs Rayo Vallecano : EN DIRECTO y ONLINE TV El equipo blanquinegro enfrenta a los Rayistas este sábado en el estadio de Mestalla por la fecha 13 de la Liga Santander. Con Luis Advíncula, Rayo Vallecano busca un triunfo ante Valencia para salir de la zona de descenso. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (16:15 horas españolas) (TV: BeIN Sports LaLiga)



Luis Advíncula fue convocado y será titular en el partido Valencia vs Rayo Vallecano y recibió el respaldo de su técnico Míchel, tras las críticas recibidas por el lateral luego de la derrota de Perú ante Ecuador en amistoso por fecha FIFA.



" Luis Advíncula es un jugador que nos está dando rendimiento y confiamos mucho en el. Es una persona querida en el grupo y queremos que siga así. Cuando juegas con tu país sabes que habrá gente que te valore positiva o negativamente, pero él estará muy por encima de eso porque se deja todo en el campo. Confío en cómo trabaja, tiene muy buena relación con el resto del grupo y eso es lo importante", dijo Míchel previo al Valencia vs Rayo Vallecano.



De cara al duelo Valencia vs Rayo Vallecano, ambos equipos urgen por los tres puntos para salir del fondo de la tabla. Los blancos, con 14 puntos están lejos de la los lugares de clasificación a la Europa League y el rival, de la 'Franja', con 7 unidades, en el penúltimo lugar.

Video: Corrida de Luis Advíncula

En la previa del Valencia vs Rayo Vallecano, los blanquinegros lograron dos victorias seguidas (ante Young Boys por Champions League y Getafe por LaLiga). Caso contrario de los Rayistas, que sumaron 10 partidos sin ganar, antes del último triunfo en el amistoso ante Grasshopper.



El DT del equipo local, Marcelino García, tendrá que mejorar su eficacia en el gol, ya que es el club que menos tantos ha convertido en 12 partidos de la Liga española. Para el Valencia vs Rayo Vallecano, el técnico no podrá contar con Denis Cheryshev y Cristiano Piccini. Pero cuenta con el regreso de Michy Batshuayi.



El Valencia vs Rayo Vallecano, será un partido clave para el cuadro de Luis Advíncula. Una derrota o empate podría hundirlo al último lugar de la tabla de posiciones. Incluso, el cargo de Míchel está en discusión. El DT podrá utilizar a Alejandro Gálvez, recuperado de una lesión.

Alineaciones posibles del Valencia vs Rayo Vallecano:



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Gálvez o Velázquez, Alex Moreno; Embarba, Elustondo, Imbula, Pozo; Trejo; y Raúl de Tomás.

Valencia CF : Neto, Wass, Gabriel, Garay, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo y Santi Mina.

