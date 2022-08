Amanda Nunes volvió a reinar en la división de peso gallo, tras cobrarse su revancha ante Jessica Peña y tras su gran victoria, muchos se preguntaron quién podrá terminar con su reinado en la división. En medio de este panorama, el nombre de una vieja rival se maneja como una de las opciones: Valentina Shevchenko.

El presidente del UFC , Dana White , brindó su acostumbrada conferencia de prensa posterior a los eventos numerados y fue consultado sobre la posibilidad de ver una tercera batalla entre ‘La Bala’ y ‘La Leona’ Amanda Nunes.

“No es una mala idea. Normalmente, diría: ‘Vamos, hombre’. No es una mala idea, quiero decir, cuando realmente lo piensas. No estoy diciendo que sí, solo digo que no es una mala idea”, manifestó.

Recordemos que Amanda Nunes ha sido la única mujer capaz de derrotar a Valentina Shevchenko en el UFC. La Bala ha acumulado doce victorias en el UFC y solo dos derrotas, ambas a manos de Amanda Nunes.

Valentina Shevchenko rompió récord de defensas de títulos femeninos en UFC

Con su victoria sobre la brasileña Taila Santos, Valentina Shevchenko registró siete defensas del cinturón de los 57 kgs., marca que ninguna campeona había logrado durante los años que las divisiones femeninas fueron establecidas en la promoción de MMA.