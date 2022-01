Valentina Shevchenko se ha convertido en la peleadora más dominante del UFC y también del mundo. Por ello diferentes campeonas de otros deportes de combate, tienen mucho interés por enfrentarla. Este es el caso, de la multicampeona de boxeo Amanda Serrano, quien no ocultó su interés en tener un mano a mano con ‘La Bala’.

A través de sus redes sociales, la portorriqueña manifestó que si UFC llega a un acuerdo con el youtuber boxeador Jake Paul para competir una vez en el octágono, ella estaría dispuesta a medirse ante la actual campeona de los pesos mosca (57 kgs.), Valentina ‘La Bala’ Shevchenko.

Este es un claro apoyo de Amanda a Jake Paul, quien ha fungido de promotor en sus últimos combates. Recordemos que Paul se encuentra enfrascado en un duelo mediático con el presidente del UFC, Dana White.

Amanda Serrano no es ajena a las artes marciales mixtas; sin embargo su récord no se acerca en nada a su registro en boxeo. Mientras en el pugilismo cuenta con un récord de 42-1-1; en MMA solo cuenta con un 3-0.

VALENTINA SHEVCHENKO AMPLIA FAVORITA SOBRE AMANDA SERRANO

Actualmente Valentina Shevchenko se encuentra ubicada como la mejor peleadora libra por libra, según el ránking especializado de Tapology en el 2021 por encima de Amanda Nunes, Cris Cyborg, Kayla Harrison y la reciente nueva campeona de peso gallo de UFC, Julianna Peña.

En el 2021, Valentina Shevchenko tuvo dos presentaciones ambas con victoria, ante Lauren Murphy y Jessica Andrade, mientras que Serrano solo compitió en la joven y poco conocida promoción iKon Fighting Championship, con una victoria.

¿QUE VIENE PARA VALENTINA SHEVCHENKO EN EL 2022?

Pese a que el UFC ha anunciado algunas peleas para este 2022 como Francis Ngannou vs Ciryl Gane e Israel Adesanya vs. Robert Whittaker, hasta el momento no hay nada oficial sobre el futuro de la ‘Bala’ Valentina.

Este año Valentina Shevchenko deberá defender el cinturón de peso mosca por séptima vez y así romper el récor de defensas que todavía ostenta Ronda Rousey.

Así Valentina Shevchenko igualaría el número de defensas de campeonatos que logró José Aldo, y cada vez se acercaría más al récord de defensas que logró Demetrious Johnson con 11.

