Valentina Shevchenko tendrá la oportunidad de competir por el título mundial de la división mosca de UFC este sábado frente a la campeona Nicco Montaño. Para los entendidos y el público en general 'La Bala' asoma como clara favorita para salir del octágono con el oro de UFC ceñido a la cintura.



A pocos días de esta histórica oportunidad para V alentina Shevchenko y para los fanáticos del MMA de ver a la primera representante de Perú campeona en UFC, en esta nota te contamos cuales fueron las principales cinco victorias de 'La Bala' camino al título mundial.



1. TRIUNFO POR DECISIÓN UNÁNIME FRENTE A HOLLY HOLM (UFC ON FOX 20/ 23 de julio del 2016)



La excampeona de UFC y la primera mujer en noquear a la archipopular Ronda Rousey, Holly Holm, enfrentó a Valentina Shevchenko en la búsqueda de un triunfo que la catapulte a una nueva victoria que la coloque como retadora del título de peso gallo.



Aunque Holly Holm era favorita por sus credenciales (excampeona de UFC y de boxeo), Valentina Shevchenko 'le dictó' una cátedra de golpeo en los cinco asaltos. Al final del combate los jueces decretaron una victoria por decisión unánime de 'La Bala' (49-46,49-46,49-46).



2. SOMETIÓ A JULIANNA PEÑA EN DOS ASALTOS (UFC on FOX 23/ 28 de enero del 2017)



Valentina Shevchenko y Julianna Peña definían quién iba a ser la próxima retadora de la campeona de peso gallo Amanda Nunes. Peña se presentaba como una rival peligrosa, con un alto nivel de lucha, que podía complicar a la rubia, sin embargo esto no ocurrió.



'La Bala' Valentina Shevchenko sometió a su oponente con una palanca de brazo en el segundo asalto para quedarse con la victoria y su primera oportunidad de pelear por el título de peso gallo de UFC.



3. COMPLICADO DEBUT ANTE SARAH KAUFMAN (UFC on FOX 17 / 19 de diciembre del 2015)



Valentina Shevchenko hacía su debut en UFC ante una complicada rival: La excampeona de Strikeforce, Sarah Kaufman, quien llegaba con un récord de más de veinte combates en su haber.



Una precavida Valentina Shevchenko frustró a su rival y consiguió una victoria por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28), es decir dos jueces vieron ganar a 'La Bala' y el otro a Kaufman.



4. PRIMERA VICTORIA EN LOS ESTADOS UNIDOS (LEGACY FC 39 / 27 de febrero del 2015)



Valentina Shevchenko regresaba a los Estados Unidos por su segunda pelea de MMA, en la primera ocasión había sufrido su primera derrota ante la conocida peleadora Liz Carmouche en el evento C3 Fights.



Esta vez la representante de Perú tenía al frente a la norteamericana Jan Finney en la cartelera estelar del evento Legacy FC 39 y 'La Bala' no defraudó. Valentina Shevchenko ganó su primera victoria de MMA en los Estados Unidos por decisión unánime.



5. TRIUNFO EN EL PERÚ ANTE SU GENTE QUE LA APOYÓ (FFC 5 18 de diciembre del 2013)



Los peruanos tuvimos la opción de ver las dos únicas peleas de Valentina Shevchenko en territorio nacional en la conocida liga local FFC (Fusion Fighting Championship), en su quinta edición.



Valentina acabó con la ecuatoria Priscilla Orellana en solo 30 segundos. Este era el retorno de Shevchenko a la competencia oficial de MMA después de más de dos años de su anterior presentación.



BONUS TRACK



En esta lista también podríamos incluir la victoria de Valentina Shevchenko sobre la brasileña Priscila Cachoeira en su primera presentación en la división mosca, sin embargo este combate fue desigual y solo sirvió para confirmar que 'La Bala' debía enfrentar a la campeona Nicco Montaño, que se resistía a defender su cinturón.