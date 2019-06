Venezuela vs Bolivia: EN VIVO Juegan por el pase a cuartos de final de la Copa América 2019

Venezuela vs Bolivia : EN VIVO ONLINE TV La selección Vinotinto enfrenta a el cuadro verde este sábado en el estadio Governador Magalhaes Pinto, Mineirao de Belo Horizonte, por la fecha 3 y última del Grupo A de la Copa América 2019. Venezuela busca un triunfo ante Bolivia para meterse a los cuartos de final del torneo continental. (2:00 p.m. hora peruana) (TV DirecTv para América) (TV Tigo Sports para Bolivia) (TV: Venevisión TV en Venezuela)



El partido Venezuela vs Bolivia decidirá la suerte de varias selecciones en la Copa América. En el caso de los protagonistas, la Vinotinto con un triunfo se acerca a los cuartos de final, incluso desde el primer lugar, y los verdes necesitan sumar sus primeros tres puntos para colocarse entre los dos mejores terceros de la Copa América.



El encuentro Venezuela vs Bolivia podría incidir en el futuro de Perú en la Copa América. Un triunfo de la Vinotinto le arrebata el segundo lugar a la bicolor si no le gana a Brasil y quedaría tercero a la espera de otros resultados. Y para los demás, selecciones un triunfo del cuadro verde abre las opciones para los otros terceros con menos de tres puntos.



En la previa del encuentro Venezuela vs Bolivia, la selección que dirige el técnico Rafael Dudamel se mantiene invicta con dos empates seguidos -Brasil y Perú- y ha sumado dos puntos. En cambio, su rival perdió ante Brasil y Perú.



"No nos da miedo decirlo, el objetivo es mejorar lo que se hizo en la Copa América 2011 donde llegamos a semifinales y estuvimos a penales de la final", dijo el volante Luis Manuel Seijas, en la previa del duelo Venezuela vs Bolivia.

Gol de Marcelo Martins

El DT Dudamel recurrirá a sus piezas de ataque Jhon Murillo y Darwin Machís y el delantero Salomón Rondón para anotar y conseguir un triunfo en el encuentro Venezuela vs Bolivia. El gol ha sido esquivo en 180 minutos y durante toda la Copa América para la Vinotinto.



Los bolivianos están esperanzados en el milagro. El equipo Verde debe ganar por la mayor cantidad de goles posibles, quedarse con el tercer lugar y esperar que por lo menos un tercero de los otros dos grupos no sume más de tres puntos y/o no lo supere en goles.



Bolivia y Venezuela se han enfrentado anteriormente en 36 ocasiones, con 15 victorias para los bolivianos, 11 para los venezolanos y 10 empates, 73 goles a favor de 'La Verde' y 54 para la 'Vinotinto', aunque su último encuentro fue una goleada venezolana por 5-0 en las eliminatorias para Rusia 2018.

Alineaciones posibles del Venezuela vs Bolivia:



Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Luis Mago; Juanpi Añor o Darwin Machís, Yangel Herrera, Junior Moreno, Tomás Rincón, Jhon Murillo; y Salomón Rondón.

Bolivia : Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro y Marcelo Martins.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.