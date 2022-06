Venezuela vs. Malta EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional de fecha FIFA, este miércoles 1 de junio desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con José Néstor Pékerman en el banquillo, Venezuela inicia un nuevo proceso con miras a la Copa América 2024 y a las Eliminatorias para el Mundial del 2026. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional Ta’ Qali.

¿A qué hora se juega el Venezuela vs. Malta en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Venezuela vs. Malta: canales del partido y cómo ver por TV

El Venezuela vs. Malta será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional Ta’ Qali y será transmitido para Latinoamérica, por Star+(Star Plus), mientras que algunos países europeos se podrá ver por DAZN.

Venezuela vs. Malta: así llegan los equipos

Venezuela nunca se ha clasificado al máximo torneo de fútbol y este año no fue la excepción, al quedar en el último lugar en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, con diez puntos, tras ser derrotada en 14 duelos, empatar uno y obtener tres victorias.

La clasificación de la ‘Vinotinto’ a un mundial es el reto de Pékerman, quien firmó con Venezuela en noviembre pasado hasta 2026.

Tras el encuentro con Malta, primero de los dos amistosos que jugará la selección en junio, jugará contra Arabia Saudita, lo que supone el inicio de un ciclo en el que el seleccionador argentino evaluará con qué fichas puede contar entre los que ya han jugado y los que puede incorporar.

Muchos de los convocados juegan en el fútbol venezolano y otros son talentos emergentes que están fuera del país.

Una de sus mayores apuestas contra Malta es el delantero Alejandro Marqués, venezolano de 21 años nacionalizado español, quien juega en el Club Deportivo Mirandés.

Entre los convocados, también destaca Aldalberto Peñaranda, delantero del UD Las Palmas, de España, que no había vestido la camiseta de la Vinotinto desde octubre de 2021, cuando se enfrentó a Brasil, Ecuador y Chile.

Pékerman llamó, además, a los habituales Tomás Rincón, mediocampista del Sampdoria de Italia, Salomón Rondón, delantero del Everton FC de Inglaterra, y sl portero Wuilker Faríñez, quien juega actualmente en Lens de Francia.

Malta también se despidió de la Copa Mundial al quedar en el sexto y último puesto en el tablero del Grupo H. con cinco puntos.

La selección venezolana realizó labores físicas y tácticas en Murcia, España, la semana pasada, y viajó a Malta este lunes.

Venezuela vs. Malta: probables alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Yohan Cumana; Tomás Rincón, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo; Adalberto Peñaranda, Salomón Rondón y Jefferson Savarino.

Malta: Bonello; Borg, Pepe y Jean Borg; Mbong, Guillaumier, Vella, Magri Overand; Teuma, Satariano y Degabriele.

Con información de EFE.