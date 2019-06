Argentina vs Qatar EN VIVO Con Lionel Messi, choque de vida o muerte por el Grupo B de Copa América 2019

Argentina vs Qatar EN VIVO EN DIRECTO. 'Albicelestes' se miden este domingo ante el 'Marrón' en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por la última fecha del Grupo B de Copa América 2019. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina) por América TV, DirecTV Sports y TV Pública.



¿Vas a seguir el Argentina vs Qatar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Argentina y Qatar protagonizarán un vibrante duelo de vida o muerte en busca del pase a cuartos de final de Copa América 2019. El equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para evitar catástrofe de su selección.

Argentina vs Qatar: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Argentina vs Qatar: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

Qatar / beIN Sports MAX HD3

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y Monte Carlo TV Canal 4

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

Con tan solo un punto y último en el Grupo B de Copa América, Argentina todavía tiene opciones de seguir en carrera, incluso podría pasar como segundo del cuadro. ¿Qué debe pasar?



Si Argentina derrota a Qatar, y Paraguay (2° con 2 puntos) cae ante Colombia (1° con 6 puntos), los argentinos pasan junto a los colombianos. ¿Y empatando? También, pero es más complicado.



En caso Argentina iguale con Qatar, debe esperar que Colombia se imponga por más de 3 goles a Paraguay y que el lunes no haya ganador entre Ecuador y Japón.

Qatar, por su parte, jugará con la presión que tiene Argentina. Invitados querrán sacar a los 'albicelestes' del torneo para dar el golpe en la Copa América 2019.



Argentina vs Qatar: Alineaciones probables



Argentina: Armani, Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Rodríguez, Lo Celso, Messi, Agüero, Martínez (o Dybala).



Catar: Saad Al Sheeb; Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Karim Hassan Abdel; Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Boualem Khoukhi, Hasan Khalid; Almoez Ali, Akram Afif.