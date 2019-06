Perú vs Venezuela EN VIVO Chocan en Porto Alegre por el Grupo A de la Copa América 2019

Perú vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO. La 'Blanquirroja' se mide este sábado con la 'Vinotinto' en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por primera fecha del Grupo A de Copa América 2019. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (3:00 p.m. de Venezuela) por América TV (señal abierta) y DirecTV (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Venezuela vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de su participación en el Mundial Rusia 2018, al que volvió luego de 36 años, el equipo de Ricardo Gareca encara la Copa América con una nueva ilusión. Peruanos quieren su tercer título (1939 y 1975).

Perú vs Venezuela: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.



Perú vs Venezuela: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Bolivia TV y Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports

Francia / beIN SPORTS CONNECT

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, vera+ y VTV Uruguay

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

La selección peruana no viene de la mejor forma. En su último amistoso cayó 3-0 frente en Colombia en Lima y sembró dudas en el equipo, sobre todo en la defensa, donde podría aparecer Carlos Zambrano como titular al lado de Luis Abram.



Oro jugador que estaría desde el arranque es Jefferson Farfán. El delantero de Lokomotiv, quien no estuvo en los amistosos previos por lesión, acompañaría a Paolo Guerrero y Christian Cueva en la zona de ataque.



Venezuela, por su parte, quiere consolidar su avance futbolístico. Para ello apelarán a la capacidad goleadora de su artillero Salomón Rondón, protagonista de 3 goles ante Estados Unidos.

Perú vs Venezuela: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Gonzáles, Cueva, Farfán, Guerrero.



Venezuela: Faríñez; Hernández, Osorio, Villanueva, Rosales; Murillo, Moreno, Rincón, Herrera; Savarino, Rondón.