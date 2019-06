Perú vs Brasil EN VIVO Partidazo en Sao Paulo por Grupo C de Copa América 2019

Perú vs Brasil EN VIVO EN DIRECTO. La 'Bicolor' se mide este sábado con la 'Canarinha' en el Arena Corinthians de Sao Paulo por la última fecha del Grupo C de Copa América 2019. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Brasil) por las señales de América TV (señal abierta) y DirecTV Sports (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Brasil vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Perú y Brasil protagonizarán uno de los choques más atractivos de la Copa América. Equipos necesitan el triunfo para sellar su pase a los cuartos de final del certamen. Todo o nada en Sao Paulo.

Perú vs Brasil: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Luego de su gran victoria ante Bolivia por 3-1, la selección peruana tendrá una prueba de fuego frente al anfitrión Brasil, que viene de un empate con Venezuela. Ambos suman 4 puntos, pero el local tiene mejor diferencia de goles.



Ricardo Gareca tiene algunas dudas para conformar su once inicial. Esperará hasta último momento al defensa Carlos Zambrano, afectado por problemas musculares. Si no llega su reemplazante sería Miguel Araujo. En la volante, Edison Flores pide titularidad.



Brasil, por su parte, está más que obligado a sumar los 3 puntos este sábado para apagar las críticas que viene recibiendo por parte de sus hinchas. ¿Tité hará cambios para enfrentar a Perú?



El Perú vs Brasil por Copa América recuerda el último enfrentamiento, cuando la 'Blanquirroja' eliminó 'Scratch' con gol polémico de Raúl Ruidíaz en Copa América Centenario 2016.

Perú vs Brasil: Canales del mundo



Perú: Gallese, Advíncula, Araujo (o Zambrano), Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Polo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Brasil: Alisson, Alves, Marquinhos, Silva, Luis, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neres (o Everton), Richarlison (o Gabriel Jesús), Firmino.