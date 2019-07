Perú vs Chile EN VIVO Partidazo en Porto Alegre por semifinales de Copa América 2019

Perú vs Chile EN VIVO EN DIRECTO. El equipo de Ricardo Gareca luchará este miércoles ante su clásico rival por el pase a la final de Copa América 2019. La cita será en el Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre desde las 7:30 p.m. de Perú (8:30 p.m. de Chile y 9:30 p.m. de Argentina y Chile).



Para seguir el Perú vs Chile vía TV, puedes conectarte a América TV (señal abierta) y DirecTV Sports (cable). También lo puedes hacer vía Internet en Trome.pe., que tendrá todas las incidencias del encuentro por semifinales de Copa América 2019.



Perú y Chile protagonizarán un nuevo 'Clásico del Pacífico' en un choque de vida o muerte en la Copa América 2019. El objetivo: la final en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Cualquier cosa puede pasar este 3 de julio.

La selección peruana viene de eliminar a Uruguay en tanda de penales, donde Luis Suárez fue el único en fallar desde los 12 pasos. De igual forma Chile, que se impuso frente a Colombia.



Como equipo que gana no se cambia, Perú repetirá el once que se paró ante Uruguay, con Edison Flores y André Carrillo de volantes, Christian Cueva de enganche y Paolo Guerrero como único punta.



En la previa, Chile parte como favorito. Esto por la regularidad y superioridad que tuvo a lo largo de la Copa América. Perú solo ha mostrado garra, aunque puede sorprender cuando menos lo esperan.

El último Perú vs Chile por semifinales sucedió hace poco, en el 2015, cuando la 'Roja' (anfitrión) se impuso 2-1 y disputó la final con Argentina, al que le ganó y levantó la Copa América.



Perú vs Chile: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano. Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores; Cueva, Guerrero.



Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Vidal, Pulgar, Aránguiz, Fuenzalida; Vargas, Sánchez.