Perú vs Uruguay EN VIVO Se miden por el pase a semifinales de Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO. La 'Blanquirroja' se mide este sábado ante los 'Celestes' en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía por cuartos de final de Copa América 2019. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de nuestro país (4:00 p.m. para los 'charrúas') por las señales de América TV (señal abierta) y DirecTV Sports (para Latinoamérica).



¿Vas a seguir el Perú vs Uruguay vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Perú y Uruguay se verán las caras en busca de las semifinales de Copa América. El primero busca la recuperación, mientras que el segundo la afirmación. Peruanos se presentarían con varias novedades en el once titular.

Perú de Ricardo Gareca viene de un duro resultado. Fue goleado 5-0 ante Brasil en la última jornada del Grupo A que pudo complicar su clasificación. Al final pasó como mejor tercero gracias a sus 4 puntos.



Obligado a voltear la página, Perú se enfrenta ante uno de los favoritos de la Copa América: Uruguay, campeón de 15 títulos. Esto ante los 2 trofeos que tiene la selección peruana en sus vitrinas.



Para el duelo con Uruguay, Perú volvería al sistema que lo llevó al Mundial Rusia 2018, con Paolo Guerrero como único punta, Christian Cueva de enganche, André Carrillo y Edison Flores de volantes.

Sí, ante la lesión de Jefferson Farfán que lo dejó fuera de la Copa América, la táctica cambiaría. André Carrillo y Edison Flores se meterían al once titular de la selección peruana. El otro que regresa es el defensa Carlos Zambrano en lugar de Miguel Araujo.



Uruguay, por su parte, atraviesa un presente ideal. Ganó 1-0 a Chile y pasó como primero del Grupo C con Luis Suárez y Edinson Cavani en esta puro. Cada uno suma 2 goles. 'Charrúas' van con todo frente a Perú.



Perú vs Uruguay: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Carrillo; Cueva, Guerrero.



Uruguay: Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Volverde, Bentancur, Arrascaeta; Cavani, Suárez.