Argentina vs Brasil EN VIVO se enfrentan por las semifinales de la Copa América 2019

Argentina vs. Brasil EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Los albicelestes, con Lionel Messi , afrontan una versión más del clásico Sudamericano cuando este martes se enfrenten a la 'Canarinha' en las semifinales de la Copa América 2019. El duelo se jugará, desde las 7:30 p.m., (hora peruana) en el Estadio Mineirao, lo puedes seguir desde la señal de América TV y de DirecTV para todo Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Argentina vs Brasil vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Belo Horizonte.



La 'Albiceleste' afronta este Argentina vs Brasil con la clara intensión de mejorar el performance que lo hizo superar a Venezuela (2-0), y con un partido iluminado de Lionel Messi, quien no ha su mejor forma y ha opuesto como excusa el mal estado de los campos en Brasil.



Lionel Scaloni, afronta este Argentina vs Brasil, no solo con las ganas de cobrarse una revancha del clásico jugado Arabia Saudta con victoria del Scratch, sino dar ese paso que lo ponga a 90 minutos de poder levantar una nueva Copa América en una final ante Perú o Chile.



La albiceleste podría afrontar este Argentina vs Brasil, por primera vez repitiendo una misma alineación después de trece fechas, tras la buena imagen mostrada ante la 'Vinotinto'.



Aunque la prensa gaucha asegura que Lionel Scaloni podría modificar su tridente: Lautaro Martínez, Lionel Messi y Sergio Agüero, haciendo descansar al 'Kun' para optar por el ingreso de Ángel Di María.



Argentina vs. Venezuela (2-0) Copa América 2019 | Resumen

Argentina vs. Brasil: horarios en el mundo



19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

02:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania.



La 'Canarinha', llega a este Argentina vs Brasil después de aplastar a Perú, pasar susto con Venezuela y dejar en el camino a Paraguay. Hoy algunas dudas existes en la cabeza de 'Tite' y una de ellas se llama Filipe Luis, lateral izquierdo de Brasil con molestias en el muslo derecho sería reemplazado por Alex Sandro.



Fernandinho también presenta dolores en la rodilla derecha y está casi descartado. Distinto es el caso de Richarlison quien superó un cuadro de paperas. También vuelve Casemiro, que se perdió los cuartos de final ante Paraguay por sanción, una pieza clave para seguir con la portería a cero (cuatro partidos y cero goles en contra).



Canales de transmisión del clásico Argentina vs. Brasil



DirecTV Sports para Sudamérica. En Argentina por TyC Sports y Canal 7 TV Pública. En México y Centroamérica por Sky HD. En Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia, España y Japón por DAZN. En Estados Unidos por ESPN+, Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming internacional HD por Bet365.



Argentina vs. Brasil: probables alineaciones



Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (o Ángel Di María). DT: Lionel Scaloni.



Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (o Filipe Luis); Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Éverton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. DT: Tite.